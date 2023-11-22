أحكام بالسجن في حق متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب

2023-11-22 / 21:04
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هبة بريس _ الرباط

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، اليوم الأربعاء 22 نونبر، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين اثنين تراوحت بين سنتين وثمان سنوات سجنا بعد إدانتهما من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم الأول (ص، و) والقاضي بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم بعد مؤاخذته من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.

كما أيدت الحكم الابتدائي في حق المتهم الثاني (أ، س) والقاضي بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من أجل تهمة “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والدعاية لتنظيم إرهابي”.

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