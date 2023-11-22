مصدر من وزارة الثقافة والشباب يكشف لهبة بريس حقيقة منع عرض الأعمال المدبلجة

نجلاء مزيان، هبة بريس

نفى مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل الأخبار المتداولة حول منع عرض الأعمال المدبلجة بالقنوات الرسمية.

وكشف المصدر ذاته خلال تصريحه لجريدة هبة بريس، أن هناك توجه فقط وليس قرار، مشيرا أن هذا التوجه متفق عليه من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي بدورها بدأت الاشتغال عليه.

وأضاف المصدر عينه، أن هذا التوجه جاء بغية تعزيز الهوية الوطنية في إطار تصور جديد للقطب العمومي،وكذا لتشجيع الانتاج الوطني و هو أمر ضروري وأساسي.

وأبرز المتحدث ذاته أن الوزارة تشتغل وفق توافق تام مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك من أجل التعريف بالمنتوج الوطني، و تحفيز صناع الفرجة على الإنتاج بشكل أكبر

هذا و قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر يفيد منع عرض جميع الأعمال المدبلجة بالقنوات المغربية الرسمية.

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