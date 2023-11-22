غزة..القسام وسرايا القدس تستهدفان آليات وجنودا إسرائيليين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام الذراعان العسكريان لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، الأربعاء، استهداف آليات وجنود إسرائيليين بعدة مناطق في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات متفرقة لـ سرايا القدس وكتائب القسام على منصة “تلغرام”، في وقت يُترقب فيه إعلان موعد بدء سريان هدنة إنسانية في القطاع بين إسرائيل وحماس تتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين الطرفين.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها “استهدفوا بقذائف الهاون قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي (جنوب القطاع)”، مؤكدة “إصابتها بشكل مباشر”.

وأضافت أنها “استهدفت بقذائف تاندوم وRPG أربع آليات عسكرية إسرائيلية، في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا، ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة”.

كما ذكرت أن “مقاتليها، بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام، تمكنوا من استهداف آلية ميركافا Baz4 الصهيونية، بقذيفتي RPG-85 وياسين 105، في شارع المستوصف بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة”.

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