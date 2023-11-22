الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و532
.أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 14 ألفا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال المكتب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، وهذا يعني أن 69 بالمئة من الشهداء، من فئتي الأطفال والنساء”.
من جانبها، أشارت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن الهدنة الإنسانية المرتقبة غدا الخميس في غزة ليست كافية، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني على الفور لإنهاء المجزرة.
كما أكدت على ضرورة منع الهجمات على جنوب القطاع، الذي تتزايد فيه التحركات العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني السيء هناك.
ولفتت إلى أن المنظمة الأممية حصلت على معلومات تفيد بوجود ألف و200 طفل تحت أنقاض المباني المدمرة بالقصف الإسرائيلي في غزة.
وأردفت: “الأطفال لا يموتون فقط بسبب القنابل أو الصواريخ أو الأسلحة، بل الظروف المعيشية الرهيبة أيضا تؤدي إلى الموت”.
10 تعليقات
اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو من كان مسببا في هذه الحرب الفتاكة.
اللهم أجعل أطفال غزة الأبرياء الذين ماتوا في هذه الحرب الفتاكة طيور الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللهم هذآ منكر انقدوا أطفال ونساء وشيوخ غزة لقد تدمروا بمعنى الكلمة يجب إيقاف النار على الفور وتشديد أقصى عقوبة مستحقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
حصيلة القتلى جد مرتفعة ولا سيما الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم لهذا يجب محاكمة المسؤولين عن ما فعلوه في قطاع غزة من تقتيل وتشريد الأطفال واغتصاب النساء وووووو وووووووو وغيرها ويحاسبون عن جرائمهم في حق الضحايا في قطاع غزة.
أين أنتم يا مسلمين انقذوا اطفال عزة مايمكن إنقاذه إن قطاع غزة يتدمر أمام اعينكم حركوا ساكنا الاوضاع تزداد يوما بعد يوم.
يجب على حماس أن تصل الى الهدنة مع إسرائيل واعتدائتها المتواصلة وايقاف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ.
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العين تدمع والقلب يتألم وليس لدينا سوى الدعاء لهم اللهم انصرهم على القوم الضالمين وارحم موتاهم واشفي المصابين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
نطالب بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار لقد تدمرت عزة بمعنى الكلمة تحركوا فورا ياعرب يامسلمين ساعدوا غزة إنها تدمرت وليس بيدنا حيلة حسبنا الله ونعم الوكيل.