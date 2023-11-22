داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل ق__تل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة طليب

2023-11-22 / 18:48
1
هبة بريس _ وكالات

ناقشَ نشطاء داعمون لإسرائيل على منصة “إكس”، “سبل قتل” رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا في ما بينهم على منصة “إكس”، سبل التحرش جنسياً بطليب، ومضايقتها، بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا.

وأضاف أن هذا المشهد يعدّ “أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها من السيطرة”.

وكانت طليب وصلت، الأسبوع الماضي، ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها، والمشاركة في فعالية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولاية نفسها.

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعالية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعالية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

.يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، في الثامن من نوفمبر الجاري، على مشروع قرار يوجّه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غزة..القسام وسرايا القدس تستهدفان آليات وجنودا إسرائيليين

غزة..القسام وسرايا القدس تستهدفان آليات وجنودا إسرائيليين

2023-11-22 / 20:06
Photo of الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و532

الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا…

2023-11-22 / 19:35
Photo of نتنياهو: تمديد الهدنة ليوم آخر مقابل إطلاق كل 10 رهائن إضافيين

نتنياهو: تمديد الهدنة ليوم آخر مقابل إطلاق كل 10…

2023-11-22 / 11:13
Photo of هدنة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.. تفاصيل اتفاق إسرائيل وحماس

هدنة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.. تفاصيل اتفاق إسرائيل وحماس

2023-11-22 / 09:12
Photo of نتنياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق في شأن الرهائن هو “القرار الصحيح”

نتنياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق في شأن الرهائن…

2023-11-21 / 23:42
Photo of ماسك: ” إكس” ستتبرع إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر

ماسك: ” إكس” ستتبرع إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال…

2023-11-21 / 22:30
Photo of الصحة العالمية.. فقدنا واحدة من موظفينا مع أسرتها اليوم في غزة

الصحة العالمية.. فقدنا واحدة من موظفينا مع أسرتها اليوم…

2023-11-21 / 22:16
Photo of حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14 ألفا و128

حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14…

2023-11-21 / 18:41
Photo of بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة

بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في…

2023-11-21 / 18:20
Photo of لمنع التسريبات.. نتنياهو يسعى إلى إخضاع وزرائه لجهاز فحص الكذب

لمنع التسريبات.. نتنياهو يسعى إلى إخضاع وزرائه لجهاز فحص…

2023-11-21 / 12:16

تعليق واحد

  1. اسأل هاؤلاء ان يوضحو لنا هل حرية التعبير وحقوق الانسان فقط لهم ام ماذا ؟ لأن الفاشل دائماً يلجأ الا العنف والسلاح لاكن هذه الفكر دائماً عمرها محدود فما بني علا باطلاً فهو باطل

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق