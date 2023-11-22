أمزميز.. إزالة الأتربة والأنقاض لبدء عملية بناء المنازل المتضررة من الزلزال

2023-11-22 / 17:21
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هبة بريس

تواصل السلطات العمومية مجهوداتها لإزالة الأتربة والأنقاض بأمزميز، إقليم الحوز، تمهيدا للبدء في عملية بناء المنازل المتضررة من الزلزال.

هذا ويذكر أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى (20 ألف درهما” من دعم إعادة بناء وتأهيل المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال الى حدود يوم الأربعاء .

وتواصل المصالح المعنية عملها لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم. وفق تصريح الناطق الرسمي للحكومة

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