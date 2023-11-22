السنتيسي لـ”هبة بريس”: أبناؤنا أصبحوا رهينة.. وعلى الحكومة تعديل النظام الأساسي بشكل مستعجل”
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، دريس السنتيسي، أن الدعامة الأساسية لكل مجتمع ومحور إصلاح منظومة التعليم هو الأستاذ.
وقال السنتيسي في تصريح لهبة بريس “كنا نربط أملا كبيرا في مأسسة الحوار الاجتماعي، واعتبرنا أنه حقق تقدما، قبل أن نتفاجأ بخرجة الشركاء الذين أكدوا على أن مضامينه اتخذت بشكل أحادي ولا يستجيب للانتظارات ولا يعكس ما تم الاتفاق عليه.”
واقترح القيادي الحركي، على الحكومة ترتيب المطالب والعمل على تحديد آجال محددة لتنفيذ المطالب حسب الأولوية، وذلك بهدف تعديل المرسوم.
وتابع السنتيسي قائلا “الأساتذة يطالبون بسحب المرسوم، والحكومة فتحت باب الحوار لتعديله، وأبناؤنا أصبحوا رهينة”، مشيرا الى أن النظام تضمن مجموعة من العقوبات، والعقوبات محددة بالقانون، قبل أن يتساءل بالقول ” كيف يعقل أن يتم تطبيق عقوبات معينة على موظفي الوظيفة العمومية مقابل تطبيق عقوبات أخرى وفق النظام الأساسي على رجال ونساء التعليم.”
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة رئيسا ووزير التربية الوطنية، تعرضوا للخذلان من طرف أطر تكلفوا بالملف واستخفوا بجسامة الموضوع، قبل أن تصل الأمور الى احتقان وأزمة وجب حلها في أقرب الاجال.
4 تعليقات
يتكلم على ميدان يستفيد منه هو أكثر من أي شخص آخر
و الفاهم يفهم
الله يعطينا وجهك ماتتحشمش. أسكت كولشي عايق بك . أنت تعامل المواطنين الذين يشتغلون في مؤسساتك كالعببد أنت وأبنائك المعقدين. أسكت ولا تتكلم
لا تقل ابناؤنا قل ابناء المزاليط من الشعب ابناؤك يدرسون في المعاهد الخاصة ومن اموال دافعي الضرائب المطلوب ان تتنازل عن اجرك السمين وتعويضاتك الدسمة لفائدة المعلم الاستاذ نعم لانه اهم وانفع للمجتمع منك ومن كل النواب والوزراء الذين يمتصون الملايير من مال الشعب وعندما يتعلق الأمر بتحسين وضعية المعلم تبخسون عمله وتحتقرونه وتزيدون في اذلاله حان الوقت لتصحيح الوضع الأجر المحترم لمن يعمل لصالح الشعب لا لمن يكذب على الشعب
السنتيسي من أباطرة التعليم الخصوصي
وله أراض فلاحية بسلا بجانب مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية يستعمل مخلفات الدجاج سمادا مما ينشر رائحة كريهة جدا تخنق التلاميذ والأساتذة، وبالرغم من شكايات السكان والمؤسسات التعليمية يتم حفظها قبل أن تصل إلى المعنيين بالأمر.
والذي يريد التأكد من هذه المعطيات فليقم بزيارة لحي لعمارات الضحى أبواب سلا وحليمة 2…