مطار الرباط-سلا .. أزيد من 964 ألف مسافر في متم أكتوبر

2023-11-22 / 16:15
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هبة بريس

استقبل مطار الرباط-سلا، خلال العشرة أشهر الماضية من السنة الجارية، ما مجموعه 964 ألفا و578 مسافرا.

وأوضحت معطيات للمكتب الوطني للمطارات أن هذا المعدل يمثل نسبة استرجاع بلغت 105 في المائة، مقارنة مع ما سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 (919 ألفا و801 مسافرا).

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر هذه المنشأة المطارية بلغ خلال شهر أكتوبر المنصرم ما مجموعه 101 ألفا و443 مسافرا، أي بنسبة استرجاع بلغت 113 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2019 (89 ألفا و927 مسافرا).

وحل مطار الرباط-سلا في المرتبة السادسة، بعد كل من مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، ومراكش-المنارة، وأكادير-المسيرة، وطنجة-ابن بطوطة، وفاس-سايس.

وهم هذا النمو أغلبية المطارات التي سجلت نسب نمو عالية لحركة النقل الجوي للمسافرين مقارنة مع سنة 2019، بما فيها مطارات تطوان (زائد 485 في المائة)، والصويرة (زائد 67 في المائة)، وطنجة (زائد 44 في المائة)، والناظور (زائد 35 في المائة)، ووجدة (زائد 33 في المائة)، وفاس (زائد 22 في المائة)، وأكادير (زائد 11 في المائة).

وعلى المستوى الوطني، استقبلت مطارات المملكة، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، 21 مليونا و639 ألفا و674 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وبنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2022.

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