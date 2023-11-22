سيطرة مغربية على جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

سيطرة مغربية على جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

2023-11-22 / 16:08
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هيمن الرياضيون المغاربة على فئات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها ال12 التي أعلن عن نتائجها اليوم الأربعاء .

وفاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بجائزة الفريق العربي، والمدرب وليد الركراكي بجائزة المدرب العربي، والعداء سفيان البقالي بجائزة الإنجازات الرياضية المستدامة.

كما فازت خديجة مرضي بجائزة الرياضي العربي، وبشرى كربوبي بجائزة الحكم العربي، فيما عادت جائزة رياضي ناشىء عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، لملاك العلامي.

من جهة أخرى، فاز جياني إنفانتينو ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجائزة الشخصية الرياضية العالمية، والشيخ طلال الأحمد الجابر الصباح (الكويت) رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي بجائزة الشخصية الرياضية العربية، والشيخ عمار بن حميد النعيمي (الامارات) بجائزة الشخصية الرياضية الإماراتية.

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