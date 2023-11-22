هل وضعت سلوى زرهان حدا لخلافها مع زميلتها هند بنجبارة؟

نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب الخلاف الذي نشب بين كل من الفنانتين هند بنجبارة و سلوى زرهان،واستمر لأزيد من سنتين، فضلا عن تصريحاتهما المثيرة لمختلف وسائل الإعلام، وتراشقهما بالكلام عبر منصات التواصل الإجتماعي.

قررت الممثلة الشابة سلوى زرهان وضع حد لهذا الخلاف، وذلك عبر حلولها ضيفة على برنامج “FBM المواجهة”، رفقة الإعلامي و الناقد المغربي بلال مرميد.

وردا على سؤال المذيع حول رأيها في مواطنتها هند بنجبارة، علقت زرهان قائلة :”زميلة ديالي وكممثلة كنحترمها وكنحترم العمل ديالها والفن ديالها واخا مبينتناش صداقة ولكن إنسانيا كنحترمو بعضياتنا”.

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة :”اشتغلنا مع بعض في مسلسل “لمكتوب” و متلاقيناش فشي عمل آخر من بعد، ولكن كنحترمها ويقدر واحد نهار يجي ونتقاربو إنسانيا”.

وجدير بالذكر أن الفنانتين هند بنجبارة و سلوى زرهان صرحتا في وقت سابق عن وجود خلاف بينهما، منذ تصويرهما الجزء الأول من المسلسل الدرامي “لمكتوب”.

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