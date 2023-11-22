سرقة الأسلاك النحاسية تجر 4 أشخاص للاعتقال بفاس

2023-11-22 / 15:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة والسرقة باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيهما الرئيسيان قد استغلا عملهما كمستخدمين بشركة متعاقدة مع أحد متعهدي الاتصالات، وأقدما على تعييب وسرقة كميات من الأسلاك الهاتفية النحاسية بمجموعة من أحياء مدينة فاس، وذلك قبل أن يتم توقيفهما رفقة شخصين آخرين وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، باستعمال سيارتين خفيفتين وشاحنة ثالثة في ملك الشركة المناولة.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على 300 متر من الأسلاك الهاتفية و120 متر من الألياف البصرية، علاوة على 30 متر من القنوات البلاستيكية التي يتم تمرير هذه الأسلاك عبرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص خامس يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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