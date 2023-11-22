ياسين بونو يتكفل بمصاريف علاج الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي

ياسين بونو يتكفل بمصاريف علاج الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي

2023-11-22 / 13:35
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قرر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي التكفل بالطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي، الذي تسببت الحرب في بتر قدمه جراء القصف المتواصل على غزة.

وقال عبد الرحيم الوزاني، المستشار السابق لوزير الرياضة في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك” إن بونو يعمل حاليا على ضمان استفادة الطفل الفلسطيني من أقدام صناعية.

وحسب نفس المتحدث فإن بونو قرر تحمل كافة المصاريف التي تهم الحالة الصحية للطفل، وكفالته إلى حين بلوغه سن الرشد.

وتابع: “بونو يرغب في تبنّي الطفل إذا وافق من تبقى من أهله في غزة”.

وكان ياسين بونو قد حقق حلم الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي من خلال إجراء مكالمة معه، بعدما قال الطفل المذكور إن حلمه هو الحديث مع حارس مرمى أسود الأطلس، وقد ظهر في مقطع فيديو عندما يتحدث مع حارس الهلال السعودي.

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‫3 تعليقات

  2. لا اقول طوبى للطفل ، بل طوبى لبونو اللدي وفقه الله و ارسل له طفلا من غزة يتكفل به… فالرسول صلى الله عليه و سلم قال انا و كافل اليتيم كهاتين ، و اشار بالسبابة و الاصبع فما بالك.بمن يتكفل بيتيم من اطهر بقعة على الارض ابويه شهيدين فقدهم في اقدس حرب بين الحق و الباطل بل و فقد اجزاء من جسمه سبقته الى الجنة.

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  3. ما شاء الله . نعمً الرجل! أحسن وجه وًسفير للمغاربة. حفضك الله ورعاك . وتقبل منك صالح الاعمال.

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