بنموسى يكلف “أضرضور” بالحوار مع الأساتذة المضربين

ع اللطيف بركة - هبة بريس

في آخر تطورات الإضراب الوطني لنساء ورجال التعليم ، كلف شكيب بنموسى وزير التعليم،” أضرضور” الذي يشغل مدير أكاديمية التربية الوطنية بالرباط بتنسيق أشغال الفريق التقني الذي سيمثل الوزارة في الحوار الذي سيترأسه رئيس الحكومة مع الأساتذة المضربين.

وقالت مصادر الجريدة ، ان تكليف ” اضرضور” جاء بعد فشل سلفه الزرهوني مدير الموارد البشرية الذي قدم استقالته بسبب الإضرابات التي تهدد بسنة بيضاء .

ويراهن بنموسى على مفاوضه الجديد ” اضرضور” وهو المقبل على التقاعد نهاية سنة 2025 ، النجاح في مهمته في الحوار مع الأساتذة المضربين ، نظرا لتجربة الرجل الطويلة في تدبير أزمة “المعلمين العرضيين” التي اندلعت نهاية القرن الماضي في قطاع التعليم وانتهت بإدماج هذه الفئة ضمن موظفي الوزارة. وتجربته من خلال المساهمة في الحوار في إطار مايعرف بملف “الأساتذة المتدربين” برئاسة عبد الوافي لفتيت عندما كان واليا للرباط سنة 2015.

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