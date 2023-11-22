Algerian students demonstrate in the capital Algiers on March 26, 2019, against President Abdelaziz Bouteflika. - The 82-year-old Algerian president , who uses a wheelchair and has rarely appeared in public since suffering a stroke in 2013, has postponed the upcoming presidential elections, meaning he will stay in power until polls are held. (Photo by - / AFP)

بنموسى يكلف “أضرضور” بالحوار مع الأساتذة المضربين

2023-11-22 / 13:35
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

في آخر تطورات الإضراب الوطني لنساء ورجال التعليم ، كلف شكيب بنموسى وزير التعليم،” أضرضور” الذي يشغل مدير أكاديمية التربية الوطنية بالرباط بتنسيق أشغال الفريق التقني الذي سيمثل الوزارة في الحوار الذي سيترأسه رئيس الحكومة مع الأساتذة المضربين.

وقالت مصادر الجريدة ، ان تكليف ” اضرضور” جاء بعد فشل سلفه الزرهوني مدير الموارد البشرية الذي قدم استقالته بسبب الإضرابات التي تهدد بسنة بيضاء .

ويراهن بنموسى على مفاوضه الجديد ” اضرضور” وهو المقبل على التقاعد نهاية سنة 2025 ، النجاح في مهمته في الحوار مع الأساتذة المضربين ، نظرا لتجربة الرجل الطويلة في تدبير أزمة “المعلمين العرضيين” التي اندلعت نهاية القرن الماضي في قطاع التعليم وانتهت بإدماج هذه الفئة ضمن موظفي الوزارة. وتجربته من خلال المساهمة في الحوار في إطار مايعرف بملف “الأساتذة المتدربين” برئاسة عبد الوافي لفتيت عندما كان واليا للرباط سنة 2015.

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‫11 تعليقات

  1. نهاية هذا الحوار هوالفشل سنستمر في الاضراب ولا حوار قبل تحقيق المطالب المعلنة:
    # اعتذار رسمي وموقع من رئيس الحكومة
    # إسقاط وسحب نظام المآسي
    # زيادة عامة في الأجور بمقدار 4000dh
    # الاعتراف الرسمي بأن التعليم قطاع منتج وإقرار قانون مجانية وعمومية المدرسة المغربية
    # تجريم الاقتطاع من أجور الاساتذة ورد الاموال المقتطعة منذ 2016.
    # ترسيم جميع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد والاعتراف بانهم موظفين لوزراة التربية الوطنية
    # إنصاف أطر الدعم وتحديد ساعات العمل في 22 ساعة كحد أقصى وتحديد المهام المنوطة بهم.
    # تحديد سقف ساعات العمل الأسبوعي لأساتذة الثانوي التأهيلي في 18 ساعة اسبوعيا كحد اقصى . و اساتذة الاعدادي والابتدائي في 20 ساعة أسبوعيا كحد أقصى.
    # اقرار الدرجة الجديدة لاساتذة الثانوي التأهيلي وتعديل الأرقام الاستدلالية للسلالم بما يترتب عليه من تحسين تعويضات الرتب.
    # وقف سن التقاعد في التعليم في 60 سنة و في التقاعد النسبي في 21 سنة عمل بالنسبة للذكور و 15 سنة عمل بالنسبة للإناث.
    # مراجعة إصلاحات صندوق التقاعد وارجاع النسبة الى 2,75% بدل 2 % المفروضة حاليا.
    # حل مشكل الترقي بالشواهد العليا ، وحل مشكل دكاترة التعليم.
    ……

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  2. التنابز بالالقاب في غياب المسؤولية حتى من هؤلاء الذين يسمون المعلمين والمعلمات الذين لا يهمهم الا الامتيازات والعطل والمصالح الشخصية …والضحية هو المواطن والتلميذ !!!!

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  3. هههه لاحول ولاقوة إلا بالله . واش مكينش الشباب والأذمغة والأطر ؟ من غير هاد جيل ديناصورات

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  4. أكبر من يكره الأساتذة.
    كيف له أن يحاور وهو مقبل على التقاعد ؟ ويربط مصير أمة بشخص كهذا ؟
    لك الله يا وطني.

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  5. حتا يخوي الفيلا اللي محتجز ف مكناس أيام كان مديرا للأكاديمية عاد يجي…زيدون حنا نرفض أي حوار.

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  6. نريد حلا عاجلا لأطفالنا.
    الوقت يضيع والبلد يضيع.
    بلادنا مستهدفة وكل الأطماع والحسد يلف حوليها. فعلى الحكومة أن تكون جادة ومسؤولة وتسحب القانون وتضعه فوق الطاولة للتفاوض بشأنه.

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  8. أولا السيد : بنزرهوني لم يسبق له أن ترأس أي لجنة المحاورة الأساتذة للمضربين.
    ثانيا : مدير الأكاديمية أضرضور سبق و تحاور مع أستاد مضور و بث البرنامج و لم يكن في المستوى و كان دون المستوى.
    ثلثا :المطالب واضحة و لا نحتاج إلى محورين.. نسف النظام و الأساسي و الزيادة في الأجور إسوة بباقي القطاعات، من دون ذكر التعويضات prime de rendement. و prime de déplacement.

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  9. ولكن باللغة الا مازيغية اضرضور هو الدي لا يسمع أعني الأصم فكيف سيتحاور مع الاساتدة

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  10. الأساتذة يريدون حلا أما الحوار فسنتين من الحوار والنتيجة نظام مأساوي. الحكومة أخلت بكل وعودها مع الأساتذة.أسرعوا في الحل التلاميذ في الشارع

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  11. اللهم إن هذا منكر
    بغينا ولادنا يقراو. وا الحكومة الاجتماعية واش التعليم ماشي قضية اجتماعية؟ واعطيو الحقوق للاساسيد باش يرجعو يقريو

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