السنتيسي: “ملي كنشوفو الأستاذ كيقري ولدو فالخصوصي فهناك مشكل فالمنظومة”
لبنى أبروك - هبة بريس
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، على أن الأستاذ هو الدعامة الأساسية لإصلاح التعليم.
وقال السنتيسي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بمجلس النواب “مسألة قلتها لمدبري القطاع هادي 22 سنة، ايلا كنتو كتآمنو بالتعليم العمومي وبغيتو تزيدو بيه القدام، قولو الاساتذة والأطر ديال الوزارة يقريو ولادهوم فالعمومي”
وتابع القيادي الحركي قائلا “ما حدنا كنشوفو الاستاذ جار ولدو للتعليم الخصوصي وكيخلص عليه من ديك الخلصة الهزيلة فهناك مشكل في المنظومة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “بلد بلا تعليم لا مستقبل لها”، مجددا التأكيد على دور الأستاذ في إصلاح المنظومة، وعلى ضرورة إيجاد حل وعاجل ومستعجل لإنهاء الأزمة التي تشهدها الساحة التعليمية.
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12 تعليقات
اسي مولاي هذا راه استتناء، و عادة تكون الزوجة موظفة، ماعدا هذا فأنه صعب، الاستاذ يجد مشاكل مع و ضعه المادي، حتى لا نكذب على الناس : هناك مشكل صعب في منظومة التعليم، المرجو ان يساهم كل في حله ، دون مزادات، أو مكايد، الطن وطننا جميعا ، و ما يضرني يضر الجميع، و العكس
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اودييي والله حتى السكات احسن من شدة القهر
انت كبرلماني سير احسب الامتيازات المالية من نهار كتدخل البرلمان ونهار كتسالي خمس سنوات ديالك ارا ليا التقاعد المشحم والملحم اما الاستاد ياحسرة سنين ومنين وهو يقري في المداشر والارياف ولا كلمة زينة في حقو ولا صالير افك بيه مشاكيلو ونهار التقاعد ارا ليا الميزيريا الله ينعل اللي مايحشم
C’est tout à exact, beaucoup d’enseignants parents inscrivent leurs enfants dans des écoles privées ! Plusieurs raisons les poussent à cela primo de part leur expérience ils n’ont pas confiance en l’école publique à cause du taux des heures de déperdition scolaire à cause des certificats médicaux ،،de certains profs , secondo Ces parents enseignants eux mêmes font des heures sup dans ces écoles privées et bénéficient de l’avantage de ne payer que la moitié de la solde pour leurs enfants ! Ceci est monnaie courante dans la plus part des écoles privées surtout si le prof en question. est connu , dans la ville pour sa compétence cela fait un peu de publicité pour l’,école !
إطلاق الأحكام هكذا من دون دراسة علمية رزينة تبقى مجرد الهروب إلى الأمام وتحميل الأستاذ ما لايطيق.
والسؤال الذي يطرح نفسه؟ لماذا يدرس بعض أبناء الاساتذة في التعليم الخصوصي:
– التوقيت بالخصوصي مناسب جدا للموظفين عموما والأساتذة بالخصوص إذا كانت الزوجة موظفة أيضا.
– توفر ظروف جيدة لاستقبال التلاميذ ،حجرات نظيفة،وسائل تعليمية مناسبة، اعداد قليلة من التلاميذ.
– وجود تلاميذ من مستوى اجتماعي موحد بشكل كبير ،من دون وجود فارق كبير في مستوياتهم الدراسية.
الاستاد يدرس ابنائه في التعليم الخصوصي بسبب توقيت عمله الذي لايتلائم مع توقيت الدخول المدرسي في العمومي. المدارس الخصوصية تفتح ابوابها مع الثامنة صباحا مما يمكنه الوصول الى مقر عمله في الوقت. اما عن المردودية ومستوى أساتذة الخصوصي فليس لهم تكوين و جلهم اشتغلوا ب باك صاحبي.
اشكر السيد السنتيسي على اهتمامه بمصلحة الأساتذة والتلامذة… والحال ان التعليم العمومي معطوبة ليس بسبب ال الأساتذة انما بسبب المناهج والبرامج الدراسية التي يقررها من يجلسون في مكاتبهم المكيفة بالرباط ويدرسون أولادهم بالبعثات الاجنبية.. فهل يعقل مثلا أن نعد نفس المقرر لتلميذ بالرباط درس سنتين بالتعليم الأولي لتلميذ في مجاهل طاطا او تارودانت لم يسبق له ان وطأت قدماه قسما او مسيدا…؟؟ وهل الفرعيات والحجرات المدرسية المتناثرة هنا وهناك يمكن مساواتها في المعاملة مع مدرسة في حي السويسي وكاليفورنا والرياض؟؟
إيوا ها المعقول.
نريد حلا عاجلا لأطفالنا.
ويستمر مسلسل تغليط الرأي العام.
أنا أستاذ أعمل بالمدرسة العمومية، ولدي ثلاثة أبناء يدرسون بالمدرسة العمومية.
الحل واضح وضوح الشمس
الغاء النظام الاساسي
آنذاك ممكن ان يعتبرها الأساتذة حسن نية من الحكومة
اذا اختار رجل التعليم ان يدرس ابناءه في التعليم الخاص رغم راتبه الهزيل كما جاء علي لسان هذا الرجل فلان رجل التعليمزلا يتبطح ويتعجرف بسيارات فاخرة ولا بلباس انيق مثل اصحاب عقول العصافير واجسام البغال. فرجل التعليم يدخر قوت يومه الحلال وينفقه علي ابناءه حتي يصبحوا دكاترة ومهندسين وربابنة طاءرة وباحثين. نخن نفتخر بنمط عيشنا ونحن احرار ولا نمد يدنا لاحد ولا نختلس مال الاخر. نحمده ونشكره وابناء رجال التعليم مفخرة لبلدنا
سي ادريس … ملي عندك هاد الغيرة كلها على المدرسة العمومية … سد هادوك المذارس الخاصة اللي فاتح فسلا . ولا “سيدي شين وخبزو زين” كما يقول المثل …