السنتيسي: “ملي كنشوفو الأستاذ كيقري ولدو فالخصوصي فهناك مشكل فالمنظومة”

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، على أن الأستاذ هو الدعامة الأساسية لإصلاح التعليم.

وقال السنتيسي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بمجلس النواب “مسألة قلتها لمدبري القطاع هادي 22 سنة، ايلا كنتو كتآمنو بالتعليم العمومي وبغيتو تزيدو بيه القدام، قولو الاساتذة والأطر ديال الوزارة يقريو ولادهوم فالعمومي”

وتابع القيادي الحركي قائلا “ما حدنا كنشوفو الاستاذ جار ولدو للتعليم الخصوصي وكيخلص عليه من ديك الخلصة الهزيلة فهناك مشكل في المنظومة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “بلد بلا تعليم لا مستقبل لها”، مجددا التأكيد على دور الأستاذ في إصلاح المنظومة، وعلى ضرورة إيجاد حل وعاجل ومستعجل لإنهاء الأزمة التي تشهدها الساحة التعليمية.

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