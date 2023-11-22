السنتيسي: “ملي كنشوفو الأستاذ كيقري ولدو فالخصوصي فهناك مشكل فالمنظومة”
لبنى أبروك - هبة بريس
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، على أن الأستاذ هو الدعامة الأساسية لإصلاح التعليم.
وقال السنتيسي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأربعاء، بمجلس النواب “مسألة قلتها لمدبري القطاع هادي 22 سنة، ايلا كنتو كتآمنو بالتعليم العمومي وبغيتو تزيدو بيه القدام، قولو الاساتذة والأطر ديال الوزارة يقريو ولادهوم فالعمومي”
وتابع القيادي الحركي قائلا “ما حدنا كنشوفو الاستاذ جار ولدو للتعليم الخصوصي وكيخلص عليه من ديك الخلصة الهزيلة فهناك مشكل في المنظومة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “بلد بلا تعليم لا مستقبل لها”، مجددا التأكيد على دور الأستاذ في إصلاح المنظومة، وعلى ضرورة إيجاد حل وعاجل ومستعجل لإنهاء الأزمة التي تشهدها الساحة التعليمية.
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5 تعليقات
إطلاق الأحكام هكذا من دون دراسة علمية رزينة تبقى مجرد الهروب إلى الأمام وتحميل الأستاذ ما لايطيق.
والسؤال الذي يطرح نفسه؟ لماذا يدرس بعض أبناء الاساتذة في التعليم الخصوصي:
– التوقيت بالخصوصي مناسب جدا للموظفين عموما والأساتذة بالخصوص إذا كانت الزوجة موظفة أيضا.
– توفر ظروف جيدة لاستقبال التلاميذ ،حجرات نظيفة،وسائل تعليمية مناسبة، اعداد قليلة من التلاميذ.
– وجود تلاميذ من مستوى اجتماعي موحد بشكل كبير ،من دون وجود فارق كبير في مستوياتهم الدراسية.
الاستاد يدرس ابنائه في التعليم الخصوصي بسبب توقيت عمله الذي لايتلائم مع توقيت الدخول المدرسي في العمومي. المدارس الخصوصية تفتح ابوابها مع الثامنة صباحا مما يمكنه الوصول الى مقر عمله في الوقت. اما عن المردودية ومستوى أساتذة الخصوصي فليس لهم تكوين و جلهم اشتغلوا ب باك صاحبي.
اشكر السيد السنتيسي على اهتمامه بمصلحة الأساتذة والتلامذة… والحال ان التعليم العمومي معطوبة ليس بسبب ال الأساتذة انما بسبب المناهج والبرامج الدراسية التي يقررها من يجلسون في مكاتبهم المكيفة بالرباط ويدرسون أولادهم بالبعثات الاجنبية.. فهل يعقل مثلا أن نعد نفس المقرر لتلميذ بالرباط درس سنتين بالتعليم الأولي لتلميذ في مجاهل طاطا او تارودانت لم يسبق له ان وطأت قدماه قسما او مسيدا…؟؟ وهل الفرعيات والحجرات المدرسية المتناثرة هنا وهناك يمكن مساواتها في المعاملة مع مدرسة في حي السويسي وكاليفورنا والرياض؟؟
إيوا ها المعقول.
نريد حلا عاجلا لأطفالنا.
ويستمر مسلسل تغليط الرأي العام.
أنا أستاذ أعمل بالمدرسة العمومية، ولدي ثلاثة أبناء يدرسون بالمدرسة العمومية.