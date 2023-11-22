منال بنشليخة تحيي ذكرى والدها من خلال أغنيتها الجديدة “بابا”

2023-11-22 / 13:54
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القسم الفني: هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية منال بنشليخة جديدها الغنائي تحت عنوان”بابا”، الذي جاء بالتعاون مع الرابر غالي الذي ينحدر من أصول إيطالية وتونسية.

هذا العمل هو الثاني الذي تكشف عنه من ألبومها المرتقب “قلب عربي مجروح”, والذي لم يتم تحديد موعد طرحه لحدود كتابة هذه الأسطر.

“بابا” هي ليست مجرد أغنية، بل هي تعبير عميق عن مشاعر منال تجاه والدها الراحل، من خلال كلمات غنية بالمشاعر، تتوجه بهم إلى والدها مؤكدةً على الأثر الكبير الذي تركه في حياتها.

ويُشار إلى أن منال بنشليخة قد حققت نجاحًا باهرًا بفضل أعمالها الموسيقية السابقة من هذا الألبوم، حيث أثارت إعجاب الجمهور قبل ثلاثة أشهر بأغنيتها “مراك”، والتي تميزت بإيقاعاتها المكثفة وجوها المليء بالغموض.

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