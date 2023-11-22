السنتيسي: “بنموسى رجل نزيه.. لكن اللي كيعاونوه خبلو ليه الصوفة”
دافع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، دريس السنتيسي، يومه الأربعاء، على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، رافضا تحميله مسؤولية الاحتقان بالساحة التعليمية.
وقال السنتيسي بكلمته في الندوة الصحفية التي عقدها الفريق الحركي بمجلس النواب، يومه الأربعاء، “واش نقطعو راس بنموسى بسبب الاحتقان الواقع فالساحة التعليمية، حاشا لله..
بنموسى رجل نزيه، لكن عندو ناس كيعاونوه خبلو ليه الصوفة ومالقا اللي يفكها ليه”.
وأكد السنتيسي، على أن الحل لهذا الموضوع بين يد رئيس الحكومة، على اعتبار أن رجال ونساء التعليم يرفضون الجلوس مع الجهات الأخرى، لذلك على السيد رئيس الحكومة التدخل .
وتابع القيادي الحركي قائلا “ما أحوجنا لحضور رئيس الحكومة الى البرلمان لمناقشة موضوع التعليم، ضاع لينا شهر أكتوبر وقريب يضيع حتى نونبر..”قبل أن يسترسل بالقول “تلقينا جوابا على طلبنا، غادي جي السيد رئيس الحكومة للبرلمان، رغم أجندته الثقيلة لمناقشة الموضوع.”
9 تعليقات
التنابز بالالقاب في غياب المسؤولية حتى من هؤلاء الذين يسمون المعلمين والمعلمات الذين لا يهمهم الا الامتيازات والعطل والمصالح الشخصية …والضحية هو المواطن والتلميذ !!!!
اشرب قهوة سوداء قرب سور المعكازين ومن هناك يمكنك ركوب طاكسي يقودك نحو بني مكادة، وستجد في بني مكادة مستشفى يمكنه أن يدلك على الطريق الصحيح الذي سينقدك من فقدان العقل نهائيا.
باش عرفتيه نزيه.كان مقابل الجورنال وقهوة كحلة فحي السعادة.ومن الداخلية للتعلم اشمن نزاهة هادي.طرز
بنموسى وزير التعليم يستحق التقدير والاحترام…
إضرابات الأساتذة تزيد الطين بلة في عدم استجابة لمطالبهم ..
على الحكومة التدخل لوضع حد لهذه الاضطرابات المتتالية التي يعرفها قطاع التعليم..
على بنموسى أن يجد حد لهاته الإضرابات التي تعرقل مسار التعليم..
وزارة بنموسى مطالبة لتعجيل إخراج التعليم من هاته الأزمة..
التعليم في خطر كبير..