إنتخاب ” الدريوش” نائبة لرئيس اللجنة الدولية للمحافظة على اسماك التونة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعيد إنتخاب المرأة القوية داخل وزارة الصيد البحري ” زكية الدريوش” نائبة أولى لرئيس اللجنة لدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.

وحظي ترشيح ” الدريوش” لهذا المنصب من طرف كافة بلدان المغرب العربي ، والبلدان الإفريقية المنضوية في المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وبلدان أمريكا ومصر وآسيا، بما فيها اليابان”.

وفي كلمة لها خلال الاجتماع العادي الثامن والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على اسماك التونة بالمحيط الأطلس بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين الماضي، أكدت خلالها “زكية الدريوش”، التزام المملكة. المغربية ”المتواصل” لفائدة اعتماد وتنفيذ إجراءات التدبير والحفاظ على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة عبر جهود المغرب في مجال التدبير المستدام للأنواع البحرية، من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بشكل أفضل، ولاسيما في سياق يتسم بتحديات كبيرة متعلقة بالحفاظ على الموارد البحرية، والتي تعزى أساسا إلى التغير المناخي، والتلوث، والصيد الجائر، والأنواع الغازية، والتفاعل مع الأنواع المحمية.

ودعت ” الدرويش” خلال الاجتماع الدولي عن تفاقم ظاهرة بالبحر الأبيض المتوسط، تتعلق بالتوافر الكبير لأسماك التونة الحمراء في مناطق الصيد، وما يواكبها من هجمات الدلفين قاروري الأنف على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، داعية اللجنة إلى أن تأخذ بالاعتبار هذه الظاهرة “التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة”.

زكية الدريوش هي من مواليد الدار

البيضاء حاصلة على باكلوريا علوم تجريبية سنة1981 ، تابعت دراستها ببلجيكا ،حاصلة على دبلوم مهندس في التكنولوجيا الحيوية سنة1986 ببلجيكا، تابعت دراستها التحضيرية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الصيدلة بباريس و بالشركة الدولية للبحث الأفكار والمفاهيم (CIRIC) سنتي 1986 و1987.

انخرطت في سلك الوظيفة العمومية سنة 1988 و كانت أول امرأة يتم تعيينها كإطار لإدارة الصناعات السمكية و منذ ذلك الحين اطلقت العنان لكفاءتها و مؤهلاتها حتى اوكلت لها سنة 2005 مهام مديرة الصناعات السمكية ثم مديرة الصيد و الاحياء المائية سنة 2008.

تتميز زكية الدريوش بامتلاكها مؤهلات القيادة و القدرة على التفاوض بالإضافة الى المعرفة بقطاع الصيد البحري، لتكون المرشح الاول لنيل منصب الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري.

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