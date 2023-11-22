رغم الفوز على تنزانيا.. تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في التصنيف العالمي

رغم الفوز على تنزانيا.. تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في التصنيف العالمي

2023-11-22 / 12:40
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يرتقب أن يتراجع المنتخب المغربي في التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نهاية شهر نونبر الحالي، بالرغم من فوزه بهدفين دون رد على تنزانيا، في تصفيات مونديال 2026.

ووفقا لموقع “football ranking” المتخصص في تحيين التصنيف العالمي فإن المنتخب المغربي حصل على 3.20 نقطة إضافية بفوزه على تنزانيا، لكنه خسر مركزا واحدا بعد تراجع للمركز الرابع عشر.

يأتي ذلك بعدما حقق منتخب أوروغواي قفزة كبيرة بحصوله على 22 نقطة إضافية ما جعله يقفز نحو المركز الثاني عشر.

وينتظر أن يصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه الشهري الجديد يوم 30 نونبر الحالي.

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