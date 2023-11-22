الملك مبرقا الرئيس الأرجنتيني الجديد: نشيد بالعلاقات الوثيقة والودية بين البلدين
هبة بريس
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خافيير ميلي وذلك على إثر انتخابه رئيسا لجمهورية الأرجنتين.
وأعرب الملك في هذه البرقية لميلي عن أحر تهانيه على الثقة التي حظي بها من قبل الشعب الأرجنتيني الصديق، مشفوعة بمتمنياته الصادقة بالتوفيق في النهوض بمهامه السامية.
ومما جاء في برقية الملك “كما أود بهذه المناسبة، أن أشيد بالعلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل تعميق تعاوننا الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.
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7 تعليقات
ياسيدي العزيز صاحب الظل الطويل؛ شفاكم الله من كل الأمراض المزمنة والنادرة التي حار فيها كل أطباء فرنسا المرموقين ورغم إمتلاككم أموالا خيالية عجزت أمام السقم التي ألمته الطبيعة بكم ؛ لماذا لا تطلبوا من الرئيس الأرجنتيني أن يهب لكم جزيرة من الجزر الأرجنتينية الموجودة هناك في المحيط الأطلسي الجنوبي و تعيشوا مع أسرتك ملوكا فيها وتتركونا بسلام نرتاح من شركم، فلقد طفح الكيل.مللنا من خبثكم و مكركم ، وحربكم على الشعب منذ قرون تبيعون وتشترون في البلاد كما يحلوا لكم.فتبا.أظن أن لديكم الأموال الكافية لكي تشتروا جزيرة من رئيس الأرجنتيني.
تربطنا علاقة متينة وقوية مع الجمهورية الارجنتين الشقيقة ادامها الله على البلدين.
هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين ستعزز في التعاون بينهما.
هذه العلاقة بين المغرب والجمهورية الارجنتين ستعطي قفزة نوعية جيدة وتطوير التعاون في مجالات الاقتصادية .
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا في مساندة الدولة الارجنتين في تطوير الاستثمار .
هذه العلاقة ترتكز على الصداقة المتينة والقوية فيما بينهما والتعاون المتبادل عاش ملكنا الغالي .
برقية تهنئة بمناسبة انتخاب رئيس الارجنتيني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه .