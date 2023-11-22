إصابة في الرباط الصليبي تضرب مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي

إصابة في الرباط الصليبي تضرب مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي

2023-11-22 / 11:01
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تعرض إلياس حسني، مهاجم السد القطري والمنتخب المغربي الأولمبي لإصابة في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بمورسيا الإسبانية.

وقال نادي السد في بيان له إنه: “تم رسمياً تشخيص إصابة المحترف المغربي إلياس حسني بقطع جزئي في الرباط الصليبي”.

وأضاف: “سوف يخضع اللاعب لأشعة مقطعية جديدة صباح الاربعاء للتأكد بشكل كلي من حجم الاصابة”.

تجدر الإشارة إلى أن إلياس حسني إنضم للمنتخب الأولمبي في معسكره الأخير لأول مرة، علما أنه إلتحق بالسد القطري الصيف الماضي قادما إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

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