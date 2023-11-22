يهم التلاميذ.. انطلاق منصة “Telmide Tice” للدعم التربوي عن بعد

2023-11-22 / 10:56
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هبة بريس

أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم، أنها ستضع رهن إشارة التلميذات والتلاميذ المنصة الوطنية الخاصة بالدعم التربوي الرقمي” عن بعد” «TelmidTICE»، والتطبيق الجوال المرتبط بها بشكل مجاني.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوي الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.

وتتميز هذه المنصة بسلاسة وسهولة التسجيل وتصفح محتوياتها، حيث تتضمن فهرسة ذكية تسهل على المتعلمات والمتعلمين الحصول على المعارف والكفايات التعلمية المراد اكتسابها، فضلا عن اتسامها بخاصيتي التقاسم والتحديث المستمر لكل مادة دراسية، مما يتيح لكل مستخدميها تقاسم المستجدات والدروس المتوفرة وفق المنهاج الدراسي الوطني.

وتشمل المحتويات وسائل رقمية تتمثل في دروس تعليمية مصورة، وتمارين تفاعلية، وامتحانات تجريبية إشهادية تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، حيث تضم ما يقارب 12.500 مورد رقمي، منها حوالي 11.000 درسا تعليميا، وما يقارب 1.000 من التمارين، وأكثر من 500 نموذجا من الامتحانات الإشهادية.

ويتم الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط: https://telmidtice.men.gov.ma، كما يمكن تحميل التطبيق الجوال من خلال نفس الموقع الإلكتروني.
ويمكن للتلميذات والتلاميذ الولوج إلى المنصة المذكورة انطلاقا من القاعات المتعددة الوسائط المتواجدة بمؤسساتهم التعليمية، ولاسيما بالثانويات الإعدادية والتأهيلية، أو داخل منازلهم، أو كذلك من خلال استعمال التطبيق الجوال المرتبط بهذه المنصة.

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‫6 تعليقات

  1. كل الشكر والتقدير للأساتذة الذين يشتغلون في الخفاء ليلا ونهارا لتطوير التواصل عبر المنصات ..

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  4. تحية تقدير واحترام لوزارة التربية الوطنية على هذا التطبيق لمواكبة الدروس للتلاميذ الذين لا يستوعبون كثيرا ..

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  5. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في هاته الجهود المبذولة لمساعدة التلاميذ على الفهم والاستيعاب..

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