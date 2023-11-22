تكريم 6 من أفراد الجالية المغربية بفنلندا

هبة بريس من هلسنكي

أقامت سفارة المغرب بهلسنكي وإستونيا، مساء الخميس بالعاصمة الفنلندية هلسنكي ، حفلا بمناسبة إحتفال المملكة المغربية بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال المجيد، تم خلاله تكريم خمسة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بفنلندا ، ممن ساهموا بتميز في المسيرة التنموية لهذه الدولة الإسكندنافية ، وقدموا صورة رائعة عن وطنهم الأم، ومجهودات ومساهمات فعالة في تدعيم العلاقات وأواصر التعاون والتواصل بين الشعبين المغربي والفنلندي ، كل في مجال تخصصه.

وتم اختيار المحتفى بهم بناء على كونهم قضوا فترة تزيد عن سنوات بدولة فنلندا، وذلك في خطوة تريدها السفارة تقليدا وسنة يتم خلالها الاحتفاء وتكريم مغاربة عرفانا بما أسدوه من خدمات جليلة لبلدهم وللعلاقات المغربية الفنلندية.

ويتعلق الأمر بكل من يونس إجيري ، الإعلامي والصحفي ومدير تحرير الموقع الإخباري “فنلندا بالعربي ” ، وجميلة لانجورني رئيسة

جمعية السواعد الصحراوية المغربية بفنلندا ، والعضوة النشيطة في العمل الجمعوي ، والفنانة زهرة سركوح ، التي أسست فرقة رقص مكونة من فنلنديات وإستونيات ، وأصبحن مثار إهتام داخل الوسط الفني الفنلندي ومصدر معلومة وصلة وصل بين الفن المغربي الصحراوية والفنلندي ، والبطل الرياضي في كرة السلة لاعب المنتخب الفنلندي الشاب عبد أمزيل ، وعبد العزيز المندري ، المغربي الذي اصبح بطل قومي في فنلندا ونال وسام الإستحقاق في إطار التنويه بسلوكه البطولي والجبار الذي قام به في شهر سبتمبر الماضي ، بحيث حال دون حدوث حريق ودمار واسع في مبنى كنيسة ، والفنان عبد السلام الشلاف عن مشواره المسرحي الفني المميز.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد سفير المغرب في هلسنكي السيد محمد أشكالو في تصريح خاص ، أن هذا التكريم يكرس ما تحظى به الجالية المغربية المقيمة بالخارج من اهتمام ورعاية من طرف جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا التقليد يراد له أن يكون سنة حميدة تقوي أواصر المحبة والتضامن والتآزر القائمة بين كافة أفراد الجالية المغربية بدولة فنلندا دون استثناء أو تمييز.

وأعرب جميع الأشخاص الذين جرى الاحتفاء بهم عن عميق تأثرهن بهذه الالتفاتة التي اعتبروها “الأولى من نوعها” بهذه الدولة الإسكندنافية، وهو ما يمنحهن جرعات جديدة وإيجابية لمزيد من العطاء والإبداع في مجالاتهم خدمة للمغرب وفنلندا وتقوية العلاقات بين البلدين.

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