الصديقي: تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية بمناطق الواحات

2023-11-22 / 09:52
6
هبة بريس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن معظم مؤشرات التنمية البشرية على مستوى مناطق الواحات والأركان تظهر “تحسنا ملحوظا”.

وفي هذا الصدد، أبرز صديقي، الذي ترأس الدورة العاشرة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، خفض معدل الفقر وتحسين الولوج إلى البنية التحتية الأساسية في هذه المناطق.

ونقل بلاغ للوزارة عن صديقي قوله إن المسار الذي سلكته الوكالة منذ تقديم استراتيجيتها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر 2013 بالرشيدية، “مسار نموذجي” بفضل انخراط وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في الإقليم.

وشدد الوزير أيضا على أهمية التنسيق والتقارب في الإجراءات والشراكة بين جميع الفاعلين في التنمية الترابية، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة في تحديد أولويات محاور النموذج التنموي الجديد، ولا سيما المكونات المتعلقة بالتشغيل وإدماج الشباب والنساء وجميع مغاربة العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يكلف “أضرضور” بالحوار مع الأساتذة المضربين

بنموسى يكلف “أضرضور” بالحوار مع الأساتذة المضربين

2023-11-22 / 13:35
Photo of وجدة.. إيقاف مستخدمين بمركز نداء قرصنا قاعدة بيانات الزبناء

وجدة.. إيقاف مستخدمين بمركز نداء قرصنا قاعدة بيانات الزبناء

2023-11-22 / 12:38
Photo of عمال “لارام”: ندين سياسة التماطل والتسويف تجاه مطالبنا

عمال “لارام”: ندين سياسة التماطل والتسويف تجاه مطالبنا

2023-11-22 / 12:06
Photo of يهم التلاميذ.. انطلاق منصة “Telmide Tice” للدعم التربوي عن بعد

يهم التلاميذ.. انطلاق منصة “Telmide Tice” للدعم التربوي عن…

2023-11-22 / 10:56
Photo of الـPPS يدعو الحكومة إلى معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية

الـPPS يدعو الحكومة إلى معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية

2023-11-22 / 09:35
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-22 / 09:03
Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة CNSS

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة…

2023-11-21 / 22:48
Photo of تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ” الملثمين”

تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ”…

2023-11-21 / 21:25
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

2023-11-21 / 21:14
Photo of أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من…

2023-11-21 / 21:08

‫6 تعليقات

  4. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعطي الأولوية للفلاحة باعتبارها المورد الاساسي..

    رد

  6. جهود وزارة الفلاحة متواصلة لتطوير ودعم الفلاحة في الواحات مثل الامور والاركان وغيرها ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق