الأرجنتين تهزم البرازيل على أرضها في “كلاسيكو” مثير

الأرجنتين تهزم البرازيل على أرضها في “كلاسيكو” مثير

2023-11-22 / 09:20
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عمق منتخب الأرجنتين، جراح غريمه الأزلي، البرازيل، وهزمه (1-0) في عقر داره داخل ملعب ماراكانا، فجر الأربعاء، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف المباراة الوحيد نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63.

عاد راقصو التانجو بهذا الانتصار الثمين للمسار الصحيح بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام أوروجواي (2-0)، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في الصدارة.

أما منتخب السامبا، خسر مباراته الثالثة على التوالي، في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة خلال مشواره بالتصفيات، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، ويتراجع للمركز السادس، أمامه الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط)، كولومبيا (12 نقطة)، وأوروجواي (13 نقطة).

وفي سابقة تاريخية أخرى، خسر منتخب البرازيل أول مباراة على ملعبه طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.

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