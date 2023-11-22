هدنة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.. تفاصيل اتفاق إسرائيل وحماس
اتفقت إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء، على هدنة، تحمل أول انفراجة بعدما دك الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لأسابيع ودمر أجزاء كبيرة منه.
وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.
وهذه أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان، وفقما أعلنت كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس:
الهدنة تستمر 4 أيام.
سيتم الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال ساعات.
تشمل وقف أعمال القتال.
تتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة.
المفرج عنهم من جانب حماس سيكونون من النساء والأطفال.
في المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون.
المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال.
مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.
السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
7 تعليقات
لا اتفاق مع اليهود الحرب ستستمر الى تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين. العدو ما دام انه قبل اتفاق الهدنة الا انهم انهزموا ..
نريد استقلال فلسطين والاعتراف لهم بأراضيهم لأن العرب خط أحمر لا يمكن تجاوزه..
اللهم انتقم منهم أشد انتقام.كما قتلوا الأبرياء من أطفال ونساء وشردوا المواطنين..
جاء في الذكر الحكيم: « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » ..
اللهم احفظ المؤمنين ومكنهم بالنصر والغلبة قما قلت بقولك الحق : [ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ]..
هنيءا لهنية لقد قام بالواجب بتدمير غزة، بسبب بضعة نساء و اطفال الدين استقبلتهم حماس بكل حفاوة۔و بافراجه عن 150 شخص من انصره قتل اكتر من 13000شخص و جرح اكتر من 30000 .برافو هنية و اتباعه عن هدا الانحاز العالمي ۔
انها حماقة حماس و من يدور في فلكها ۔