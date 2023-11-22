طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-22 / 09:03
6
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد بالجبال والهضاب الشرقية مع وجود صقيع أو جريحة، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء خلال الزوال حارة نوعا ما بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد .

كما سيلاحظ استمرار تواجد سحب منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق السايس، والواجهة المتوسطية وشمال الأطلس المتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالسهول الشمالية و الأطلس المتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و07 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 22 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المحمدية وطانطان، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وطانطان، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية بمناطق الواحات

الصديقي: تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية بمناطق الواحات

2023-11-22 / 09:52
Photo of الـPPS يدعو الحكومة إلى معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية

الـPPS يدعو الحكومة إلى معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية

2023-11-22 / 09:35
Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة CNSS

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة…

2023-11-21 / 22:48
Photo of تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ” الملثمين”

تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ”…

2023-11-21 / 21:25
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

2023-11-21 / 21:14
Photo of أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من…

2023-11-21 / 21:08
Photo of “لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال التعليم”

“لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال…

2023-11-21 / 20:35
Photo of “أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

“أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

2023-11-21 / 19:57
Photo of برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين بمستشفى الحسيمة

برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين…

2023-11-21 / 19:47
Photo of مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

2023-11-21 / 19:40

‫6 تعليقات

  1. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.

    رد

  2. الحمدلله في الأمس بمدينة السعدية عرفت تساقطات مطرية نتمنى أن تعم على المملكة بإذن الله تعالى.

    رد

  3. نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما على الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.

    رد

  5. يجب علينا أن نقوم بصلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين في جميع مساجد المملكة.

    رد

  6. إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والرحمة تتجلى في صفاتنا واخلاقنا استغفروا ربكم والرجوع إليه.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق