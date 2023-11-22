طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد بالجبال والهضاب الشرقية مع وجود صقيع أو جريحة، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء خلال الزوال حارة نوعا ما بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد .

كما سيلاحظ استمرار تواجد سحب منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق السايس، والواجهة المتوسطية وشمال الأطلس المتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالسهول الشمالية و الأطلس المتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و07 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 22 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المحمدية وطانطان، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وطانطان، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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