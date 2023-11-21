نتنياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق في شأن الرهائن هو “القرار الصحيح”

2023-11-21 / 23:42
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن عملية “إعادة المختطفين” في قطاع غزة ستتم على مراحل، معتبرا أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” هي “قرار صعب، لكنه صحيح”.

حديث نتنياهو جاء خلال كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، بثتها وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية.

وقال نتنياهو: “لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم (الأسرى) جميعا، بمن فيهم الجنود والمجندات”.

وأضاف: “هناك مراحل في الحرب ومراحل في عودة المختطفين”.

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