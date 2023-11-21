الركراكي يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد الفوز على تنزانيا

الركراكي يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد الفوز على تنزانيا

2023-11-21 / 22:38
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هبة بريس _ الرياضة

أشاد الناخب وليد الركراكي باللاعب حكيم زياش بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء بدار السلام، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الركركي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “بعد تضييع ضربة الجزاء دخلنا في مرحلة الشك، لكن اللاعبون حافظوا على تركيزهم، وعندما يكون عندك لاعب من أمثال زياش، فيمكن أن يقلب الموازين في أي لحظة”.

تجدر الإشارة إلى أن حكيم زياش هو الذي سجل هدف التقدم للمنتخب الوطني أمام تنزانيا من تسديدة قوية، باغث بها حارس مرمى منتخب تنزانيا.

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تعليق واحد

  1. تصريح الر كر اكي ما هو الا لتر ضية خاطر “زياش” بسبب غضبته عند تبديله في الشوط التاني من المقابلة ودلك ضاهر من اشار ته عند مغادر ته الملعب وتلويحه بيده لعدم رضاه عن قر ار المدر ب..

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