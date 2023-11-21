ماسك: ” إكس” ستتبرع إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر

2023-11-21 / 22:30
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هبة بريس _ وكالات

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، أن المنصة ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/ الهلال الأحمر في غزة.

وكان ماسك أعلن أمس الإثنين أنه تم رفع دعوى قضائية على مجموعة “ميديا ماترز” المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلا إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن “ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية”.

وكتبت مجموعة من 27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ماسك يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار المشرعون في رسالتهم، التي وجهوها إلى ماسك ورئيسة إكس التنفيذية ليندا ياكارينو، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات (إكس بريميوم) “يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين”.

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