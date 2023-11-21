الصحة العالمية.. فقدنا واحدة من موظفينا مع أسرتها اليوم في غزة

هبة بريس _ وكالات

غزة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الثلاثاء، إن موظفة بالمنظمة قتلت في غزة إلى جانب طفلها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقيها.

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على منصة “إكس” وهو يعرض صورة الموظفة الضحية ديما الحاج: “أنا وزملائي نشعر بالصدمة: لقد فقدنا واحدة منا في غزة اليوم”.

وأضاف: “ورد أن العديد من أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا يحتمون في نفس المنزل قتلوا أيضا”، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل حول كيفية وفاة الأسرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنها تشعر “بالفزع” من الهجمات المتكررة على المستشفى الإندونيسي في غزة.

هذا ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يوما. مؤكدا أن “إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة”، فيما بلغت حصيلة الضحايا 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0