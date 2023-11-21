تصفيات مونديال 2026 ..المنتخب المغربي يعود بنقاط الفوز من تنزانيا

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بدار السلام، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتحصل المنتخب الوطني على ضربة جزاء في الدقيقة 3، لكن أشرف حكيمي الذي تولى مهمة التسديد لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وجاء هدف التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 28 عبر حكيم زياش بعد تمريرة حاسمة من نايف أكرد.

وفي الدقيقة 53 ورط المهاجم يوسف النصيري اللاعب التنزاني باكاري موامنيتو في هدف عكسي، ما عزز تقدم العناصر الوطنية.

ولعب منتخب تنزانيا بنقص عددي منذ الدقيقة 65 بعدما تلقى لاعبه نوفاتيس ميروشي الإنذار الثاني.

وحقق المنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز أول 3 نقاط له في التصفيات، في الوقت الذي توقف فيه رصيد تنزانيا عند 3 نقاط أيضا.

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