تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ” الملثمين”

2023-11-21 / 21:25
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بتزنيت، من وضع قبضتها على زعيم عصابة “الملثمين”، التي روعت ساكنة بمختلف أحياء مدينة الفضة ، بعد ان كانت العصابة تعترض سبيل المارة ، وتعرضهم للضرب والجرح والسرقة باستعمال العصي وأسلحة بيضاء.

و جاء توقيف الرأس المدبرة ، بعد توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات، تمكنت خلالها بعد الاستماع للضحايا، الوصول إلى أوصاف زعيم العصابة، مما يسر عملية توقيفه، بعد نصب كمين له، وهو يستعد لتنفيذ غزواته باحياء المدينة .

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على على جنايات أكاديرمن أجل تكوين عصابة إجرامية.

وفي الوقت الذي تسابق فيه المصالح الأمنية بالمدينة، تحرياتها لتوقيف باقي أفراد العصابة التي تستعمل الدراجات النارية في عملياتها ، حل يوم امس الاثنين والي امن بجهة سوس ماسة ، إلى مقر مديرية الأمن بالمدينة ، والقيام بجولة إستطلاع عن قرب إلى مختلف الدوائر الأمنية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة CNSS

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء ديون مستحقة لفائدة…

2023-11-21 / 22:48
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”

2023-11-21 / 21:14
Photo of أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

أخنوش يترأس إجتماع سابع حول إعادة تأهيل المناطق المتضررة من…

2023-11-21 / 21:08
Photo of “لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال التعليم”

“لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال…

2023-11-21 / 20:35
Photo of “أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

“أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

2023-11-21 / 19:57
Photo of برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين بمستشفى الحسيمة

برلماني يسائل آيت الطالب بشأن غياب طبيب القلب والشرايين…

2023-11-21 / 19:47
Photo of مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

مسؤول : المغرب يضع الانتقال الطاقي في مقدمة أولوياته

2023-11-21 / 19:40
Photo of محمد عبد الجليل ..الوزارة بصدد إطلاق دراسة استراتيجية تهمّ تكوين أسطول بحري تجاري

محمد عبد الجليل ..الوزارة بصدد إطلاق دراسة استراتيجية تهمّ…

2023-11-21 / 19:04
Photo of بين “تيط مليل” والدار البيضاء الميناء ..انقطاع مؤقت لحركة السير

بين “تيط مليل” والدار البيضاء الميناء ..انقطاع مؤقت لحركة…

2023-11-21 / 18:32
Photo of “مجلس التعليم” ينبه لتداعيات التوتر بالقطاع

“مجلس التعليم” ينبه لتداعيات التوتر بالقطاع

2023-11-21 / 18:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق