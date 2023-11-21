تزنيت : الأمن يضع قبضته على زعيم عصابة ” الملثمين”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بتزنيت، من وضع قبضتها على زعيم عصابة “الملثمين”، التي روعت ساكنة بمختلف أحياء مدينة الفضة ، بعد ان كانت العصابة تعترض سبيل المارة ، وتعرضهم للضرب والجرح والسرقة باستعمال العصي وأسلحة بيضاء.

و جاء توقيف الرأس المدبرة ، بعد توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات، تمكنت خلالها بعد الاستماع للضحايا، الوصول إلى أوصاف زعيم العصابة، مما يسر عملية توقيفه، بعد نصب كمين له، وهو يستعد لتنفيذ غزواته باحياء المدينة .

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على على جنايات أكاديرمن أجل تكوين عصابة إجرامية.

وفي الوقت الذي تسابق فيه المصالح الأمنية بالمدينة، تحرياتها لتوقيف باقي أفراد العصابة التي تستعمل الدراجات النارية في عملياتها ، حل يوم امس الاثنين والي امن بجهة سوس ماسة ، إلى مقر مديرية الأمن بالمدينة ، والقيام بجولة إستطلاع عن قرب إلى مختلف الدوائر الأمنية.

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