الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “محمد بنددوش”
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي محمد بنددوش.
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “فقد تلقينا ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، المرحوم الإعلامي الوطني البارز محمد بنددوش، تغمده الله بواسع الرحمة والغفران، وجعله من المنعم عليهم بفسيح الجنان”.
وأضاف الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرة الفقيد الإعلامية الوطنية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في فقدان أحد قيدومي الإذاعيين المغاربة المشهود له بدماثة الخلق، وبالغيرة الوطنية الصادقة وبالوفاء الثابت لمبادئ المهنة التي جسدها، رحمه الله، بكل تفان وإخلاص، وكفاءة واقتدار، على امتداد عقود من مساره المهني الحافل بالعطاء؛ مما جعله يحظى بتقدير واحترام مختلف الفاعلين الإعلاميين”.
وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية “وإذ نشاطركم أحزانكم إزاء هذا المصاب الأليم، فإننا نضرع إلى العزيز الوهاب أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفي فقيدكم العزيز أحسن الجزاء وأجزل الثواب، عما أسداه من جليل الأعمال والخدمات لوطنه في تعلق متين بأهداب العرش العلوي المجيد ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”.
” وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
8 تعليقات
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لمساندة شعبه في السراء والضراء رحم الله الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
بدورنا نحن المواطنين نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
كان الفقيد يمتاز بالغيرة على وطنه وكان يخدم وطنه بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية معنوية رحمه الله وغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت بهذه المناسبة المحزنة نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
لقد فقدت الساحة الإعلامية هرم الإعلام لذالك نعرب لكم لكافة اهليه ودويه عن أحر التعازي والمواساة والصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون.
اللهم تبته عند السؤال منكر ونكير واغفر له إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.