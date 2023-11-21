رونالدو وميسي يلتقيان من جديد في دورة ودية

رونالدو وميسي يلتقيان من جديد في دورة ودية

2023-11-21 / 20:52
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أعلن المشرفون على موسم الرياض عن التوصل إلى اتفاق مع فريق إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في دورة ثلاثية ودية مع فريقين سعوديين هما النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والهلال.

وتقام الدورة الثلاثية في الأسبوع الأول من فبراير المقبل في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة، وفقا لنظام الدوري.

وتشهد الدورة مشاركة النجوم الكبار يتقدمهم ميسي ورونالدو في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم “الرقصة الأخيرة”، إضافة إلى نجوم الهلال، وصيف كأس العالم للأندية، بقيادة الصربي الكسندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

وأثنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على مشاركة إنتر ميامي، مشيرا إلى أن الدورة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء عالمية.

وأكد أن الدورة تأتي امتدادا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

من جهته، رحّب رجل الأعمال خورخي ماس أحد مالكي إنتر ميامي بمشاركة فريقه في موسم الرياض، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه.

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