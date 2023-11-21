فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

هبة بريس _ متابعة

قالت وسائل اعلام فرنسية، إن جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة “أورليان ” ، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها مهاجر ينحدر من أصول مغربية .

وأضافت المصادر ذاتها، إن الضحية ينحدر من ضواحي جماعة”لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة، حيث أجهز عليه ابنه بواسطة سكين قبل أن يهاجم شقيقته ويسبب لها جروحا متفاوتة الخطورة .

وأوقفت مصالح الشرطة الفرنسية الجاني حيث تم اقتياده للتحقيق معه حول أسباب اقترافه لهذه الجريمة التي خلفت هلعا ورعبا في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة “أورليان”.

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