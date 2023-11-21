فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

2023-11-21 / 20:44
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هبة بريس _ متابعة

قالت وسائل اعلام فرنسية، إن جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة “أورليان ” ، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها مهاجر ينحدر من أصول مغربية .

وأضافت المصادر ذاتها، إن الضحية ينحدر من ضواحي جماعة”لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة، حيث أجهز عليه ابنه بواسطة سكين قبل أن يهاجم شقيقته ويسبب لها جروحا متفاوتة الخطورة .

وأوقفت مصالح الشرطة الفرنسية الجاني حيث تم اقتياده للتحقيق معه حول أسباب اقترافه لهذه الجريمة التي خلفت هلعا ورعبا في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة “أورليان”.

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‫2 تعليقات

  1. اعلمه الرماية كل يوم…فلما اشتد ساعده رماني….جيل التمسخيط لا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون

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  2. توفيت والدته صباح يوم الاثنين بعد مرض طويل صدم الولد المريض عقليا(يقولون انه يتعالج في مستشفى الامراض العقليه منذ مده طويله،+التعاطي للمخدات،هذا هو حال بعض ابناء الجاليه في اورليان. لا حول ولا قوه الا بالله،الله يرحم الجميع وكذلك الله يهدي الجميع

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