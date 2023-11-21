فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان
هبة بريس _ متابعة
قالت وسائل اعلام فرنسية، إن جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة “أورليان ” ، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها مهاجر ينحدر من أصول مغربية .
وأضافت المصادر ذاتها، إن الضحية ينحدر من ضواحي جماعة”لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة، حيث أجهز عليه ابنه بواسطة سكين قبل أن يهاجم شقيقته ويسبب لها جروحا متفاوتة الخطورة .
وأوقفت مصالح الشرطة الفرنسية الجاني حيث تم اقتياده للتحقيق معه حول أسباب اقترافه لهذه الجريمة التي خلفت هلعا ورعبا في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة “أورليان”.
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2 تعليقات
اعلمه الرماية كل يوم…فلما اشتد ساعده رماني….جيل التمسخيط لا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
توفيت والدته صباح يوم الاثنين بعد مرض طويل صدم الولد المريض عقليا(يقولون انه يتعالج في مستشفى الامراض العقليه منذ مده طويله،+التعاطي للمخدات،هذا هو حال بعض ابناء الجاليه في اورليان. لا حول ولا قوه الا بالله،الله يرحم الجميع وكذلك الله يهدي الجميع