فرنسا..مغربي يق_تل والده بأورليان

2023-11-21 / 20:44
0
هبة بريس _ متابعة

قالت وسائل اعلام فرنسية، إن جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة “أورليان ” ، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها مهاجر ينحدر من أصول مغربية .

وأضافت المصادر ذاتها، إن الضحية ينحدر من ضواحي جماعة”لوطا” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة، حيث أجهز عليه ابنه بواسطة سكين قبل أن يهاجم شقيقته ويسبب لها جروحا متفاوتة الخطورة .

وأوقفت مصالح الشرطة الفرنسية الجاني حيث تم اقتياده للتحقيق معه حول أسباب اقترافه لهذه الجريمة التي خلفت هلعا ورعبا في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة “أورليان”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2023-11-21 / 15:46
Photo of هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج من القطاع ( صور )

هدم منزل عائلة مغربية بغزة ومناشدات للمساعدة على الخروج…

2023-11-14 / 20:23
Photo of مغاربة يفضحون مخططا للدفاع عن أطروحة المرتزقة في ندوة بالبرلمان الدنماركي

مغاربة يفضحون مخططا للدفاع عن أطروحة المرتزقة في ندوة…

2023-11-14 / 16:26
Photo of الدفعة الأولى من مغاربة غزة يعبرون الى الأراضي المصرية

الدفعة الأولى من مغاربة غزة يعبرون الى الأراضي المصرية

2023-11-13 / 14:56
Photo of القنصلية العامة ب”تولوز” تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة

القنصلية العامة ب”تولوز” تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة

2023-11-07 / 23:48
Photo of مغاربة إيطاليا بلاتيانو في قلب حدث المسيرة الخضراء

مغاربة إيطاليا بلاتيانو في قلب حدث المسيرة الخضراء

2023-11-06 / 19:34
Photo of نابولي..تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في لاتيانو

نابولي..تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في لاتيانو

2023-11-05 / 10:49
Photo of أنفيرس: قنصلية نموذجية بمواصفات بيئية عالية تخدم مغاربة العالم

أنفيرس: قنصلية نموذجية بمواصفات بيئية عالية تخدم مغاربة العالم

2023-11-02 / 12:44
Photo of موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية بلاس بالماس

موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية…

2023-10-30 / 13:28
Photo of مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير مروع باسبانيا

مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير…

2023-10-27 / 17:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق