“لقجع”من مجلس المستشارين ينفي تصريحات منسوبة إليه “حول رجال التعليم”

2023-11-21 / 20:35
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هبة بريس _ الرباط

استغل فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تواجده بمجلس المستشارين ليوضح حقيقة تصريحات وصفها المسؤول الحكومي بالمغالطات والشائعات

ففي نقطة أولى..نفى لقجع ما تم الترويج له حول زيادة أجور أساتذة التعليم في أي لحظة من اللحظات.

وفي توضيح اخر ؛ قال فوزي لقجع أنه لم يتحدث أيضا عن ماروج حول فرض رسوم على تلاميذ في اي وقت من الاوقات مشيرا أنه لم يسبق له أن تحدث إلى اي فريق نيابي او إلى أي تمثيلية نقابية.

وكان مصدر قد نفى من داخل الفريق النيابي لحزب الإستقلال لهبة بريس أن يكون الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد صرح بهذا التصريح مشددةً على أن “لقجع لم يلتقي بأي نائب برلماني إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام”.

ونفى المصدر ذاته قبل يومين أن يكون لقجع قد أدلى في إجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب مثل هذه التصريحات”
مضيفا ان “الوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”

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‫2 تعليقات

  1. ماذا بعد النفي يعني هناك زيادة لماذا لاتتكلمون الا لتنفون لماذا لاتؤكدوا الزيادة من عدمها ام الزيادة فقط لاصحابك بالمالية

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  2. يتكلم وكأنه هو مالك المغرب والمغاربة اسي لقجع الشعب هو من فوض لك تدبير الميزانية يعني انك موظف مهما علا شأنك المطلوب ان تحسن تدبيرها لا ان تخصص الملايير لكرةالقدم وللمعلم تدعي العجز

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