“أطباء مغاربة” يستعدون لتسيير قافلة أدوية إلى غزة

هبة بريس _ الرباط

نددت “التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين”، بالجرائم الصهيونية في حق المستشفيات والأطقم الصحية وكل المدنيين العزل في غزة،

وأعلنت “التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين”، في بيان لها اليوم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن استعدادها لتنظيم وقفة وطنية وأطلقت نداء لجمع الأدوية والتجهيزات الطبية والجراحية الضرورية في أفق تنظيم قافلة طبية إنسانية إلى قطاع غزة حين تسمح الظروف.

وأكدت التنسيقية أنها بصدد العمل على تحديد لائحة للأدوية والمختبرات الصهيونية قصد مقاطعتها، ودعت مهنيي الصحة إلى مناهضة كل شكل من أشكال التطبيع عامة والتطبيع الصحي خاصة.

وذكرت التنسيقية أنها بصدد العمل على إخراج فيديوهات ووصلات توعوية وتنديدية بجرائم الحرب الصهيونية، ودعت مهنيي القطاع الخاص إلى ابتكار أشكال تضامنية مع غزة من قبيل وضع العلم الفلسطيني والرموز الفلسطينية بالعيادات الطبية.

كما وأعلنت التنسيقية إطلاق مبادرة للتكفل بالطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون بالجامعات المغربية

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