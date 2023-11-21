الوداد الرياضي يحقق فوزا كبيرا في مباراة ودية

الوداد الرياضي يحقق فوزا كبيرا في مباراة ودية

2023-11-21 / 19:20
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هبة بريس _ رياضة

حقق الوداد الرياضي فوزا كبيرا أمام نظيره الراسينغ البيضاوي بخمسة أهداف لإثنين، في المباراة الودية التي جمعتهما، صباح اليوم الثلاثاء، بملعب محمد بنجلون بالبيضاء.

وتناوب على تسجيل أهداف الوداد كل من الهوني في مناسبتين والخنوس وركراكي وبوهرة في مناسبة واحدة.

وتندرج المباراة ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة غوانينغ غالاكسي البوتسواني، المقررة يوم السبت القادم بملعب مراكش الكبير، في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة اليوم أمام الراسينغ البيضاوي فرصة أمام المدرب عادل رمزي لتحضير فريقه للمباراة القادمة في دوري الأبطال، كما منح الفرصة لبعض الأسماء الاحتياطية للوقوف على مدى قدرتها على منح الإضافة للفريق في قادم المباريات.

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تعليق واحد

  1. يعرفو يحڭرو غير على الراك اللي في اسفل ترتيب القسم التاني .مالهم ماداروش هاد الحداڭة مع سانداونز ؟

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