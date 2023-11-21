بسمة بوسيل:”حتى الكوفر الي كنت عملاه لبابا عايزين يقاضوني عشانو”

القسم الفني: هبة بريس

أعربت خريجة برنامج الهواة “ستار أكاديمي” عن استغرابها من لجوء بعض المغنيين إلى مقاضاتها بسبب أدائها ل”كوفر” يعود لأغانيهم.

وطرحت طليقة النجم المصري تامر حسني تساؤلات حول السبب الذي يجعل هؤلاء الفنانين يتخدون الإجراءات القانونية في حقها، فضلا عن حذف المقاطع التي تتضمن صوتها، من منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت بوسل عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء فيها :”حتى الكوفر بتاع الأماكن اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانو”.

و واصلت قائلة:” مش فاهمه ليه انا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على انه عايز يعمل covers، بجد زعلانه إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لابويا”.

وأضافت الفنانة المغربية:”انا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغني حاجة ليا، أصل في النهاية، يمكن المطالبة بذلك إلا لو الموضوع حاجة ثانية”.

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