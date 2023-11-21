بين “تيط مليل” والدار البيضاء الميناء ..انقطاع مؤقت لحركة السير

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، أن حركة السير على الطريق السيار المداري للدار البيضاء ستعرف انقطاعا مؤقتا بين بدّالي تيط مليل والدار البيضاء – الميناء، ليلة 22 – 23 نونبر الجاري، وذلك لإنجاز أشغال بناء بدّال الطريق السيار تيط مليل – برشيد.

وذكرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها، أنها ستقوم بإنجاز المرحلة الأخيرة من أشغال بناء بدّال الطريق السيار تيط مليل – برشيد على مستوى النقطة الكيلومترية 400+ 75، خلال ليلة 22 – 23 نونبر، في إطار مشروع تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء، موضحة أن “حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا، في كلا الاتجاهين، بين بدّالي تيط مليل والدار البيضاء – الميناء، من الساعة 11 من ليلة 22 نونبر إلى غاية الساعة السادسة من صباح 23 نونبر 2023”.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من المحمدية والمتجهين نحو الدار البيضاء إلى مغادرة الطريق السيار عبر بدّال تيط مليل، وسلك الطريق الإقليمية رقم 3310، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9، وسلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه مديونة، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم 3015، ثم اتباع الطريق الإقليمية رقم 3015 من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء، عبر بدّال الدار البيضاء – الميناء.

كما دعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتجهين نحو المحمدية، إلى مغادرة الطريق السيار عبر بدّال الدار البيضاء- الميناء، وسلك الطريق الإقليمية رقم 3015، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 9، وسلك الطريق الوطنية رقم 9، في اتجاه تيط مليل، إلى غاية المدار المتواجد عند التقاطع مع الطريق الإقليمية رقم3310، ثم اتباع الطريق الإقليمية رقم 3310 إلى غاية بدال تيط مليل، من أجل الولوج إلى الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بحسب البلاغ، إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير.

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