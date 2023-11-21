بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من البيت الأبيض أن اتفاقا بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.

وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.

وبدا خلال الساعات الماضية أن اتفاقا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيعلن قريبا، في اليوم السادس والأربعين من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة المحتجزين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال، فجر الثلاثاء، إنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول المحتجزين في “أقرب نقطة” من الوصول الى اتفاق منذ بدئها.

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