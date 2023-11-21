بايدن: “نحن قريبون جدا” من اتفاق حول الرهائن في قطاع غزة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من البيت الأبيض أن اتفاقا بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا جدا.
وقال بايدن “نحن قريبون جدا، قريبون جدا” من اتفاق، و”سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن الى عائلاتهم قريبا جدا”.
وبدا خلال الساعات الماضية أن اتفاقا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيعلن قريبا، في اليوم السادس والأربعين من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة المحتجزين.
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال، فجر الثلاثاء، إنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول المحتجزين في “أقرب نقطة” من الوصول الى اتفاق منذ بدئها.
6 تعليقات
كثر الله احزانكم واطال الله عزائكم ورفع عن قلوبكم الأفراح وشتت شملكم وجعل كل أيامكم عزاء. اللهم امين يارب ..
حتى قتلوا كل أطفال ونساء غزة ثم عادوا الى اتفاق الهدنة ووقف اطلاق النار هذه سياسية تخريب الدول العربية كما وقع من قبل في سوريا واليمن والعراق ..
يجب محاسبة العدو الصهيوني على أفعاله الإجرامية التي ارتكبها ..
جرائم الحرب المرتكبة ضد غزة يجب ان تصل الى محكمة العدل الدولية..
اللهم احفظ الفلسطينيين في كل بقاع العالم..
الأمور لا تبشر بالخير والقادم سيكون أسود على الأعداء ..