“مجلس التعليم” ينبه لتداعيات التوتر بالقطاع

2023-11-21 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

دخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على خط التوتر الذي يعرفه قطاع التعليم مشيرا أن هذا التوثر قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم

وعبر أعضاء مكتب المجلس الأعلى للتعليم، في الاجتماع عن انشغالهم بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، مشيرين أنهم سيستكملون دراسة هذا الموضوع داخل اللجان.

وجاء في بلاغ للمجلس، أنه تمت مناقشة خطة عمل حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.

وأشار البلاغ أنه تم إعداد مشروع برنامج عمل المجلس، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق “مدرسة مغربية جديدة” تستجيب لطموحات بلادنا.

وأوضح أن أشغال هذا الاجتماع، قد خلصت وبعد نقاش مستفيض ومثمر، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس وعلى مشروع الميزانية المخصصة لها لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.

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‫3 تعليقات

  1. فالحين غي فالاجتماعات والتقارير والتنظير وتعمار الجيوب بالتعويضات عن لا شيء… والواقع مرير ولا أحد يريد فعلا الإصلاح.

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  2. ما القيمة المضافة لهذا المجلس على المجتمع غير نهب المال العام على شكل اجور وتعويضات خيالية لاعضاء شيوخ فشلوا في كل المناصب التي شغلوها ليبقى المعلم الاستاذ الذي هو اللبنة الاولى للتعليم وأساس كل نجاح عرضة لاستهزاء وسخرية المجتمع عوض ان يكون قدوة اجرة معلم تبقى (بقشيش) عند هؤلاء الذين يفتون ويشرعون القوانين على مقاسهم واولادهم

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  3. أخيرا استفاق مجلس التحكم ليضع خطة عمل بميزانية وهذا هو المهم بالنسبة لهذه المجالس التي لا أهمية لها .

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