المنتخب التونسي يفوز على مالاوي في تصفيات “مونديال 2026”

المنتخب التونسي يفوز على مالاوي في تصفيات “مونديال 2026”

2023-11-21 / 17:54
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خطف منتخب تونس فوزًا ثمينًا من نظيره مالاوي، بهدف نظيف خارج ملعبه، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد “بينجو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب تونس في الدقيقة 88، عن طريق لاعبه يوسف المساكني من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي مالاوي في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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