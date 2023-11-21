20 قت.يلا و2599 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2023-11-21 / 17:27
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هبة بريس

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2599 آخرون بجروح، إصابات 99 منهم بليغة، في 1946 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 نونبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و401 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و727 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 38 ألفا و674 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و499 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و488 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و727 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبة.

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‫6 تعليقات

  3. عدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين والسرعة المفرطة من بين أسباب التي تؤدي الى حدوث حوادث السير..

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