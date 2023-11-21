فيلم “علاش لا” يُسلط الضوء على دور المرأة في الحياة السياسية ومكافحة العنف

القسم الفني : هبة بريس

تتجه أنظار مدن طنجة، تطوان، وزان، العرائش، والحسيمة نحو عرض سينمائي يعزز مشاركة المرأة في المجال السياسي ويُحارب العنف ضدها،و يأتي ذلك ضمن مشروع مبادرة تنفذه شبكة R A D R A بالتعاون مع منظمة OXFAM، حيث يُعرض الفيلم “علاش لا” الذي أنتجته R A D R A وأخرجه إدريس شتيوي.

الفيلم يعرف مشاركة كل من عبد الكريم صديق، سميرة الأزهري، وشيماء البوجطاري، حيث يستعرض قصة فاعلة سياسية وجمعوية تتعرض للاستغلال، الابتزاز، والعنف في الساحة السياسية.

ويحمل فيلم “علاش لا” رسالة قوية حول ضرورة تمكين دور المرأة في الحياة السياسية ومحاربة جميع أشكال العنف التي تستهدفها.

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