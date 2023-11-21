زلزال الحوز.. اللجان الاقليمية تواصل زيارتها لمعاينة المنازل موضوع الملتمسات

2023-11-21 / 16:52
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هبة بريس

تواصل اللجان الإقليمية بإقليم الحوز جماعة مولاي براهيم زياراتها الميدانية لمعاينة المنازل موضوع الملتمسات المقدمة من طرف سكان المناطق المتضررة من الزلزال.

وزارت اللجان المختصة عددا من المنازل للتأكد من مدى سلامتها أو ضرورة استفادتها من الدعم المقدم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال.

هذا وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى من الدعم المتعلق بإعادة تأهيل وبناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال، الى الأربعاء الماضي، 3326 مستفيدا.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فالعمل مستمر لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة.

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