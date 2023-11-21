الأحياء الجامعية.. ميراوي: هدفنا الوصول إلى 300 ألف سرير

2023-11-21 / 16:39
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن السكن الجامعي من أحد ركائز المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العلمي والبحث العلمي.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن تكوين الانسان لا ينحصر على المدرج والأقسام، لكنه تكوين وتجربة حياتية، مشيرا الى دور الأحياء الجامعية في هذه العملية.

وبلغة الأرقام، أشار ميراوي الى أن الأحياء الجامعية العمومية ضمت 52 ألف سرير السنة الماضية، لافتا إلى زيادة أزيد من 7 الاف سرير جديد هذه السنة.

وتابع الوزير قائلا “هذا غير كاف، كان علينا تحضير 10 آلاف سرير سنويا طيلة ال15 سنة الماضية، لنصل اليوم ل150 ألف سرير”، لكن، يسترسل ذات المتحدث، “نعمل للوصول إلى 300 ألف سرير سنة 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص.”

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