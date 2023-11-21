شيبا: “إيران أصعب خصم واجهناه وهذا العامل صنع الفارق”

شيبا: “إيران أصعب خصم واجهناه وهذا العامل صنع الفارق”

2023-11-21 / 16:24
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أكد الناخب الوطني سعيد شيبا أن تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي مونديال الفتيان، مستحق، نظرا للمستوى الذي قدمه اللاعبون في دور الثمن أمام إيران.

وقال شيبا في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد كنا نعرف مدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا أمام إيران، حيث كانت أصعب مباراة لنا في هذه البطولة، إذ كان الخصم قويا بدنيا”.

وأضاف: “سيطرنا على المباراة منذ البداية، لكننا تلقينا هدفا من الخصم، والذي صنع الفارق اليوم هو الجانب الذهني لدى اللاعبين، حيث قمنا بردة فعل في الوقت المناسب”.

وتابع: “التغييرات التي قمنا بها أيضا منحتنا الإضافة، وقد حضرنا لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الضربات الترجيحية، وحققنا الأهم بالتأهل”.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تفوق على نظيره الإيراني بالضربات الترجيحية ليتأهل بذلك لمواجهة مالي في ربع نهائي مونديال الفتيان.

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